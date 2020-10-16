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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli 3 çiftçiyi yaraladı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli 3 çiftçiyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:23:30 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli 3 çiftçiyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin bahçelerine ulaşmak isteyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 3 çiftçi yaralandı.

Ramallah'ın doğusundaki Burka beldesinde Filistinli çiftçilerin zeytin bahçelerine geçişini engelleyen İsrail güçleri, duruma tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerleri ile Filistinli çiftçiler ve aktivistler arasında arbede yaşanırken, askerler grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Müdahale sırasında Filistinli 3 çiftçi plastik mermiyle yaralandı, birçok kişi ise atılan gazdan etkilendi.

Yaklaşık üç hafta önce başlayan zeytin hasadı dönemiyle birlikte, Burka beldesi Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan gerginliklere sahne oluyor.

İsrail askerleri, Filistinli çiftçilerin zeytin bahçelerine ulaşımını engellemenin yanı sıra Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcileri de koruyor.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin gözetiminde sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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