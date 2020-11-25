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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinli aileyi evsiz bıraktı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinli aileyi evsiz bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:19:22 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinli aileyi evsiz bıraktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait 4 baraka evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail askerleri, El Halil kenti kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı bazı bölgelere iş makineleriyle baskın düzenledi.

Yıkım kararına tepki gösteren bölge sakinleri ile İsrail güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Filistinliler, buldozerlerin kepçelerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalışsalar da başarılı olamadı.

İsrail güçleri bölgede 4'ü baraka ev, diğerleri ağıl ve ahır olmak üzere Filistinli bedevilere ait 10 yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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