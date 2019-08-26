0553 313 94 23

İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:08
İsrail güçleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin yerel kaynakları, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece baskın düzenleyen İsrail askerlerinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 23 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

Söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay süreyle alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:08
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın Portakal’dan gençlere yeniden destek
    1. Altın Portakal’dan gençlere yeniden..
    2. Gebze sıfır atıkta iddialı
    3. AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun..
    4. Kurtuluş Parkı’nda sinema keyfi
    5. Lefke Cup U15 2019 Futbol..
    6. ANALİZ - Suriye rejimi Astana sürecini..
    7. Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele..
    8. Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş..
    9. Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2..
    10. Sözde kadın STK’ları Hacire anaya sessiz
    11. Büyükşehir 19 bin kişiyi yaylaya taşıdı
    12. Bakan Akar: "(Müşterek helikopter..
    13. 1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına..
    14. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
    15. Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci..
    16. Yunanistan tanker konusunda geri adım..
    17. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    18. "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
    19. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    20. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    21. Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok..
    22. Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel..
    23. Beylikdüzü’nde araç evin bahçesine uçtu
    24. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    25. Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi
    26. Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın..
    27. Döviz kurları
    28. Hisarcık’ta ’İlk Yardım Kursu’ açıldı
    29. Jandarmadan “Düğün Dernek” operasyonu
    30. Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!