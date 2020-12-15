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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria’da 17 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria’da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

El-Halil'e bağlı Suba köyünde de Filistinlilere ait 50 dönümlük tarım arazisi İsrail askerlerince tahrip edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:37:05 -
İsrail güçleri Batı Şeria’da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Beytullahim kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluğu Beytullahim’deki Ayida Mülteci Kampı’ndan 17 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

- İsrail askerleri Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip etti

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Suba köyünde, Filistinlilere ait 50 dönümlük tarım arazisini hafriyat araçlarıyla tahrip ettiği bildirildi.

Ayrıca, İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem Araştırmacısı Nasır Navaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının El-Halil’deki Zenuta beldesinde de 12 Filistinli aileye evlerinin yıkımı için ihtarname gönderdiğini ifade etti.

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