İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ikisi eski tutuklu olmak üzere 23 Filistinliyi gözaltına aldı.Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediğini belirtti.İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 21, Doğu Kudüs'te de 2 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 2 eski tutuklunun da yer aldığı dile getirildi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.