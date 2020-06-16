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Dünya

İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:36:00 -
İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da biri eski tutuklu olmak üzere 13 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

 

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