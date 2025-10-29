İsrail Gazze'yi bombalıyor! Trump'tan son dakika ateşkes açıklaması

İşgalci İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden hava saldırıları başlattı. Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in karşılık verme hakkını savundu, ancak "Gazze'de ateşkesi tehlikeye atacak bir şey olmadı" dedi. Trump ayrıca, "Hamas uygun davranmazsa ateşkes biter" uyarısında bulundu.