Dünya

İsrail Gazze'yi bombalıyor! Trump'tan son dakika ateşkes açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Gazze'yi bombalıyor! Trump'tan son dakika ateşkes açıklaması

İşgalci İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden hava saldırıları başlattı. Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in karşılık verme hakkını savundu, ancak "Gazze'de ateşkesi tehlikeye atacak bir şey olmadı" dedi. Trump ayrıca, "Hamas uygun davranmazsa ateşkes biter" uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye saldırı talimatı vermesi üzerine İsrail güçleri Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yeniden başlattı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Yaşanan bu gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump, İsrail'in saldırılara karşılık verme hakkı olduğunu belirtirken, Gazze'deki duruma dair dengeleyici bir yorum yaptı.

Trump, "Hamas uygun davranmazsa ateşkes biter" ifadesini kullanırken, asıl dikkat çeken cümlesi "Gazze'de ateşkesi tehlikeye atacak bir şey olmadı" şeklinde oldu.

Bu açıklama, bölgedeki tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde ABD'nin pozisyonunu yansıtıyor.

