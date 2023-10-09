İsrail Gazze'ye su akışını kesti! Filistinliler susuzluğa mahkum edildi
İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz’ın, abluka altındaki Gazze’ye su akışının kesilmesini emretmesinin ardından işgalci askerler vanaları kapattı.
İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.
Dünyanın gözü önünde işgal ettikleri topraklarda insani ihtiyaçları da engelleyen İsrail, yapılan açıklamanın ardından bir süre sonra harekete geçti.
İşgalci güçler, Gazze'ye su akışını sağlayan vanaları kapatarak insanları susuzluğa mahkum etti.
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