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Aktüel

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanmasını yasakladı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:59:13 -
İsrail Gazzeli balıkçıların avlanmasını yasakladı

KUDÜS (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderilemeye devam edildiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazze'den İsrail toprakların hafta sonu boyunca yanan balonlar gönderilmesi ve şiddet olaylarının devam etmesi nedeniyle, bu sabahtan itibaren yeni bir duyuruya kadar Gazze Şeridi'ndeki avlanma mesafesinin sıfıra çekilmesine karar verildi."

İsrail, çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in sınırda bulunan beldelerine 2 roket atıldığını bildirmişti.

Gazze'de Hamas'ın deniz kuvvetlerine bağlı bir askeri nokta ile alt yapı ve gözetleme noktalarının vurulduğunu iddia eden Adraee, söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail tarafına helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti. İsrail savaş uçakları, bu sabah Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "diğer hedeflere" de hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu, saldırıda füzelerin depolandığı bir askeri kompleksin hedef alındığını iddia etmişti.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği söylenen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.



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