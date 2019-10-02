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İsrail Gazze'deki gösterileri takip eden gazetecileri 'kasten' silahla vurruyor

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi "İsrail askerleri, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin başladığı Mart 2018'den bu yana 2 gazeteciyi öldürdü, 10'u kadın olmak üzere 173 gazeteciyi yaraladı." dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 06:13
İsrail Gazze'deki gösterileri takip eden gazetecileri 'kasten' silahla vurruyor

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde görevlerini yapan Filistinligazetecileri "kasten" hedef aldığı belirtildi.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin başladığı Mart 2018'den Eylül 2019'a kadar geçen süreyi ele alan bir rapor yayımladı.

Raporda, "İsrail askerleri, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin başladığı Mart 2018'den bu yana 2 gazeteciyi öldürdü, 10'u kadın olmak üzere 173 gazeteciyi yaraladı." bilgisi verildi.

Gazetecilerin büyük çoğunluğunun gerçek ve kauçuk kaplı mermilerin yanı sıra şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığına işaret edilen raporda, "İsrail askerleri, basın mensubu oldukları açık bir şekilde anlaşılmasına rağmen gazetecilerin görevlerini yapmasını engellemeyi ve olay yerinden uzaklaşmalarını sağlamayı amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerlerinin, uluslararası insan hakları ile uluslararası hukuku hiçe sayarak gazetecileri, ekipmanlarını, araçlarını ve medya binalarını sistematik bir şekilde hedef aldığı vurgulanan raporda, İsrail'in böylece gazetecileri korkutmaya, işlediği ihlalleri ve gerçekleri dünyaya duyurmalarını engellemeye çalıştığı aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 06:13
  1. Filistin
  2. gazeteciler
  3. Gazze
  4. Anadolu Ajansı

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