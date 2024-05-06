İsrail Gazze'deki bombalardan kaçan Filistinlilere Refah'ı da dar etti!

İsrail 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırısı için harekete geçti. İsrail ordusunun sabah saatlerinde Refah’ın doğusundaki 100 bin kişiye tahliye emri vermesinin ardından, İsrail uçakları Filistinlilere el-Mevasi bölgesindeki insani bölgeye gitmeleri uyarısı yazan broşürler dağıttı.

Broşürlerde, sivil katliamı yapan İsrail ordusunun Filistinli örgütlere karşı aşırı güç kullanacağı, bu örgütlerle yakın ilişki kuran herkesin kendisi ve ailesinin hayatını riske atacağı ifadeleri de yer aldı.

İsrail’in bombardımanlarından kaçmak için sürekli göç eden Filistinliler, İsrail’in uyarısından saatler sonra eşyalarını yüklediği eşek arabaları ile yola çıktı. Bazı Filistinliler otomobille bölgeyi terk ederken bazıları ise ailesiyle birlikte yürüyerek bölgeden ayrılıyor. Bölgeden ayrılan Filistinlilerin bir kısmının Refah kentinin güneyine, diğerlerinin Deyr El Balah kenti ile el-Mevasi bölgesine gittiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, Refah’ta yaşayan Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ve el-Mevasi bölgesindeki kamplara gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

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