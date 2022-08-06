İsrail Gazze'de katliam yaptı!
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi. 5 yaşındaki Âlâ Kudûm'a kıydılar, Kudüs tugaylarının komutanı şehit oldu. Aralarında 5 yaşında çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Kudüs Tugayları'nın Komutanı Teysir el-Caberi de şehit oldu.
İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, aralarında 5 yaşında Âlâ Kudûm'un da bulunduğu 10 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin de şehit olduğu açıklandı. İslami Cihad Hareketi, "Bu savaşta artık kırmızı çizgimiz olmayacak, Tel Aviv direnişin füzelerinin saldırısı altında olacak. Saldırıya karşılık İsrail'e 100 roket fırlattık" açıklaması yaptı.
5 yaşındaki Âlâ Kudûm'a kıydılar.
Kudüs tugaylarının komutanı şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri Şifa Hastanesi morguna kaldırıldı, yakınları gözyaşları döktü.