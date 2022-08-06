  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail Gazze'de katliam yaptı!
Dünya

İsrail Gazze'de katliam yaptı!

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi. 5 yaşındaki Âlâ Kudûm'a kıydılar, Kudüs tugaylarının komutanı şehit oldu. Aralarında 5 yaşında çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Kudüs Tugayları'nın Komutanı Teysir el-Caberi de şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 09:54:00 -
İsrail Gazze'de katliam yaptı!

İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, aralarında 5 yaşında Âlâ Kudûm'un da bulunduğu 10 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin de şehit olduğu açıklandı. İslami Cihad Hareketi, "Bu savaşta artık kırmızı çizgimiz olmayacak, Tel Aviv direnişin füzelerinin saldırısı altında olacak. Saldırıya karşılık İsrail'e 100 roket fırlattık" açıklaması yaptı.

5 yaşındaki Âlâ Kudûm'a kıydılar.

Kudüs tugaylarının komutanı şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri Şifa Hastanesi morguna kaldırıldı, yakınları gözyaşları döktü.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

emanet

Türkiye her zamanki gibi ancak kınıyor...

Aydın

Tamam Şehitler Tepesi boş kalmayacak ama Allah'ın Dini İslâm kıyamete kadar payidar kalacak. Bu katil sürüsüne gelince.... Allah CC Hutemeyi bunlar için hazırladı...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23