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Aktüel

İsrail, Gazze’de Hamas’a ait 3 askeri noktayı hedef aldı

İsrail, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde bulunan Hamas’a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:15:01 -
İsrail, Gazze’de Hamas’a ait 3 askeri noktayı hedef aldı

İsrail, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde bulunan Hamas’a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.


İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’den İsrail’e roket atıldığı gerekçesiyle orduya ait topçu birliklerinin Hamas’a ait 3 askeri noktanın hedef aldığı duyuruldu. Gazze’deki yerel kaynaklar ise saldırıda yaralı veya can kaybı yaşanmadığını aktardı. İsrail ordusu daha önce Gazze’den İsrail’in güneyine bir roket atıldığını duyurmuştu.

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