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Dünya İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 09:28:00 -
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından olayı duyurdu.

Adraee, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşdod kenti yakınlarına roket atılmasına karşılık Hamas'a ait mevzilere saldırı düzenlendiğini kaydetti.

İsrailli Sözcü, Hamas'ın tünel çalışmalarının hedef alındığını belirtti.

Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde geniş çapta hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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