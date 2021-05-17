  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail, Gazze sahilinde 'Maldivler'i hedef aldı!
Kuzey Gazze Tugay Komutanı şehit oldu!
Firari Can Dündar yine iftira peşinde!
Gördüğü rüyadan etkilendi, Müslüman oldu
Dünya İsrail, Gazze sahilinde 'Maldivler'i hedef aldı!
Dünya

İsrail, Gazze sahilinde 'Maldivler'i hedef aldı!

Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail, sahilde bulunan 'Maldivler' adlı bir kafeye bombalı saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:29:00 - 2021-05-17 16:38:00

İsrail savaş uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" adlı bir kafeye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yönelik saldırıları devam ediyor. Bugün yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze sahilindeki “Maldivler” adlı bir kafeyi hedef aldığı bildirildi. Saldırı sonrası kafede büyük hasar oluştuğu ve yangın çıktığı belirtildi. Filistin sivil savunma ekibi olay yerine intikal ederek alevleri söndürdü.

Şehit sayısı 200'e yakın

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200’e, yaralıların sayısının ise bin 305’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu

Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu

İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi
İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi

Dünya

İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi

İsrailli aktivist gerçekleri böyle haykırdı: Siyonizm bir
İsrailli aktivist gerçekleri böyle haykırdı: Siyonizm bir "yerinden etme" hikayesidir

Dünya

İsrailli aktivist gerçekleri böyle haykırdı: Siyonizm bir "yerinden etme" hikayesidir

Filistin'e destek vermişti... İsrail Bella Hadid'i hedef aldı
Filistin'e destek vermişti... İsrail Bella Hadid'i hedef aldı

Dünya

Filistin'e destek vermişti... İsrail Bella Hadid'i hedef aldı

İsrail’in saldırıları sonrası Rusya’dan açıklama
İsrail’in saldırıları sonrası Rusya’dan açıklama

Gündem

İsrail’in saldırıları sonrası Rusya’dan açıklama

Siyonistler neye uğradıklarını şaşırdı! Gazze'den İsrail'e roketli misilleme
Siyonistler neye uğradıklarını şaşırdı! Gazze'den İsrail'e roketli misilleme

Dünya

Siyonistler neye uğradıklarını şaşırdı! Gazze'den İsrail'e roketli misilleme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat’ta flaş ayrılık! Diziye veda etti
Medya

Teşkilat’ta flaş ayrılık! Diziye veda etti

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Teşkilat'ta Azra Bölek, fenomen projeye resmen veda etti.
Sireni duyan siyonist komutan mikrofonu bırakıp kaçtı
Dünya

Sireni duyan siyonist komutan mikrofonu bırakıp kaçtı

İşgalci İsrail ordusunun güney bölge komutanı canlı yayında siren sesini duyunca mikrofonu bırakıp kaçtı.
THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek
Aktüel

THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

THY, kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay