İsrail, Gazze sahilinde 'Maldivler'i hedef aldı!
Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail, sahilde bulunan 'Maldivler' adlı bir kafeye bombalı saldırı düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" adlı bir kafeye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’nde yönelik saldırıları devam ediyor. Bugün yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze sahilindeki “Maldivler” adlı bir kafeyi hedef aldığı bildirildi. Saldırı sonrası kafede büyük hasar oluştuğu ve yangın çıktığı belirtildi. Filistin sivil savunma ekibi olay yerine intikal ederek alevleri söndürdü.
Şehit sayısı 200'e yakın
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200’e, yaralıların sayısının ise bin 305’e yükseldiğini açıkladı.
Dünya
İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi