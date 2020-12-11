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Dünya İsrail-Gazze ateşkesi için Mısır devrede
Dünya

İsrail-Gazze ateşkesi için Mısır devrede

Mısır’ın istihbarat teşkilatından bir heyet, Hamas yetkilileriyle görüşmek üzere Gazze Şeridi’ne geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:14:00 -
İsrail-Gazze ateşkesi için Mısır devrede

Filistinli bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Beyt Hanun (Erez) sınır kapısından Gazze’ye gelen heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularını görüşecek. Ziyaretin birkaç saat süreceğini belirten kaynak, konuya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Gazze halkının İsrail ablukası sebebiyle insani krize dönüşen yaşamı, Kovid-19 salgını ile daha da kötüleşti. Mısır, İsrail ile Gazze’deki Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunun yanı sıra, Filistin uzlaşısında Fetih ile Hamas arasındaki görüşmeler konusunda da rol oynuyor.

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