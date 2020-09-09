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Dünya İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor
Dünya

İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 22:53:00 -
İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımları yazdığı haberinde, özellikle sıvı yakıtlı roket motoru çalışmaları ve Bayraktar SİHA'larının başarılarını vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki ses getiren çalışmaları İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. İsrail gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Türkiye tarafından geliştirilen güdümlü silah teknolojilerine ve sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarına işaret edilen haberde, bu yöntem ile Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı amaçladığı yazıldı.

Haberde ayrıca, bölgede Türkiye'nin, stratejik öneme sahip Katar ve Somali gibi ülkelerde askeri üsler kurmasına da dikkat çekildiği haberde, Türkiye'nin batı ülkelerine ve Çin'e benzer minyatür, hipersonik ve yönlendirilmiş enerji silahları üreterek savunma kabiliyetini genişletmeyi amaçladığı ifade edildi.

"Türkiye bir dünya markası haline geldi"

Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline geldiğine özellikle vurgu yapan İsrail gazetesi, Bayraktar SİHA'larının başarısına işaret ederek Irak, Suriye ve Libya'da SİHA'ların etkili bir biçimde kullanılmasına da dikkat çekti.

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