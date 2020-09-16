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Aktüel İsrail gazetesi: Tel Aviv, Suudi Arabistan ile İsrail arasında petrol boru hattı inşasını önerecek
Aktüel

İsrail gazetesi: Tel Aviv, Suudi Arabistan ile İsrail arasında petrol boru hattı inşasını önerecek

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:55:18 -
İsrail gazetesi: Tel Aviv, Suudi Arabistan ile İsrail arasında petrol boru hattı inşasını önerecek

KUDÜS (AA) - Tel Aviv yönetiminin Suudi Arabistan ile İsrail arasında petrol boru hattı inşa edilmesi için Riyad'a teklif götüreceği belirtildi.

İsrail'in Globes gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Suud petrolünün İsrail üzerinden Akdeniz'e oradan da Avrupa ve Güney Amerika'ya ulaştırılması için İsrail ile Suudi Arabistan arasına petrol boru hattı inşa edilmesini öngören bir projeyi Riyad'a sunacağı kaydedildi.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla teklif edileceği ifade edilen bu proje sayesinde, Suud petrolünün Avrupa ve Güney Amerika'ya daha ucuz maliyetle ve daha kısa sürede ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Hem İsrail'in hem de Suudi Arabistan'ın çıkarına olacağı ileri sürülen proje için İsrail Savunma ve Dışişleri bakanlığından üst düzey yetkilerinin son günlerde bir dizi toplantı yaptığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in söz konusu planı ne zaman teklif edeceği ve Suudi Arabistan'ın bu projeye sıcak bakıp bakmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmamasına rağmen BAE ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'e ait yolcu uçaklarına hava sahasını kullanma izni vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın "doğru zamanda" İsrail'le ilişkilerini normalleştirme anlaşması yapacağına inandığını söylemişti.




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