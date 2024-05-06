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Dünya İsrail gazetesi tarafından ‘çok gizli’ diyerek ortaya atılan iddia: Netanyahu’nun mektubu... Terör örgütü değil
Dünya

İsrail gazetesi tarafından ‘çok gizli’ diyerek ortaya atılan iddia: Netanyahu’nun mektubu... Terör örgütü değil

Yeniakit Publisher
2024-05-06 15:50:00 - 2024-05-06 16:09:04
İsrail gazetesi tarafından ‘çok gizli’ diyerek ortaya atılan iddia: Netanyahu’nun mektubu... Terör örgütü değil

İsrail gazetesi Yediot Ahronot, iddia etti: Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 2018’de Katar’a çok gizli bir mektup gönderdiğini bildirdi. Hamas’a yönelik fon sağlanmasının bölgesel istikrarı koruyacağını ve insani krizi önleyeceğini iddia ederek Doha’dan Gazze’ye 30 milyon dolar yardımda bulunmalarını istedi. Netanyahu’nun Katar’dan isteği: Algı yönetiminden ibaret olduğunu ortaya çıkardı.

Terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'de Katar'a yazdığı "çok gizli mektup" ortaya çıkardı. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Netanyahu'nun Doha yönetimine yazdığı mektupta Katar'dan Gazze'ye aylık 30 milyon dolar fon sağlamasını istediğini iddia etti.

İsrail gazetesi ‘çok gizli’ diyerek duyurdu! Netanyahu’nun mektubu ortaya çıkardı: Hamas terör örgütü değil devlet

NETANYAHU'NUN GİZLİ MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Netanyahu'nun sadece birkaç kişinin gördüğü "çok gizli" mektubunda Katar hükümetini Gazze'ye para transferini sürdürmeye çağırdığı ortaya çıktı.

KATAR'DAN HAMAS'A FİNANSMAN İSTEDİ

Yediot Ahronot'a göre Netanyahu, Katar'ın finansmanının Gazze'de "terör gruplarının" saldırı motivasyonunu azaltacağını, insani krizi önleyeceğini ve bölgesel istikrarın korunması açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL GAZZE'DE DEVLET
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Çok gizli" Hamas mektubu, 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın terör örgütü olduğunu söyleyen Netanyahu'nun Hamas'ın Gazze'de devlet olduğunu ve refahı sadece Hamas'ın sağlayacağını bildiğini gözler önüne serdi.

"2014 DÖNÜM NOKTASI OLDU"

İsrail gazetesi, Katar'ın 2007-2014 yılları arasında Hamas'a "uluslararası gözetim ve denetimden uzak bir şekilde fon sağladığını fakat 2014'ten itibaren ise Katar'dan gelen fonların ABD ve İsrail ile koordine edildiğini yazdı.

Gazze'de 2014'te Hamas ile terör devleti İsrail arasında yaşanan çatışmaların bir dönüm noktası olduğunu belirten Yediot Ahronot; ABD, BM, İsrail ve Katar'ın savaştan kısa bir süre sonra Doha'nın kıyı şeridine her ay 30 milyon dolar göndereceği yeni bir sistem kurmaya karar verdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı.

Terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'de Katar'a yazdığı "çok gizli mektup" ortaya çıkardı. takvim'in aktardığı haberde: İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Netanyahu'nun Doha yönetimine yazdığı mektupta Katar'dan Gazze'ye aylık 30 milyon dolar fon sağlamasını istediğini iddia ettiği aktarıldı.

NETANYAHU'NUN GİZLİ MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Netanyahu'nun sadece birkaç kişinin gördüğü "çok gizli" mektubunda Katar hükümetini Gazze'ye para transferini sürdürmeye çağırdığı ortaya çıktı.

KATAR'DAN HAMAS'A FİNANSMAN İSTEDİ

Yediot Ahronot'a göre Netanyahu, Katar'ın finansmanının Gazze'de "terör gruplarının" saldırı motivasyonunu azaltacağını, insani krizi önleyeceğini ve bölgesel istikrarın korunması açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL GAZZE'DE DEVLET

"Çok gizli" Hamas mektubu, 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın terör örgütü olduğunu söyleyen Netanyahu'nun Hamas'ın Gazze'de devlet olduğunu ve refahı sadece Hamas'ın sağlayacağını bildiğini gözler önüne serdi.

"2014 DÖNÜM NOKTASI OLDU"

İsrail gazetesi, Katar'ın 2007-2014 yılları arasında Hamas'a "uluslararası gözetim ve denetimden uzak bir şekilde fon sağladığını fakat 2014'ten itibaren ise Katar'dan gelen fonların ABD ve İsrail ile koordine edildiğini yazdı.

Gazze'de 2014'te Hamas ile terör devleti İsrail arasında yaşanan çatışmaların bir dönüm noktası olduğunu belirten Yediot Ahronot; ABD, BM, İsrail ve Katar'ın savaştan kısa bir süre sonra Doha'nın kıyı şeridine her ay 30 milyon dolar göndereceği yeni bir sistem kurmaya karar verdiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı.

 Kasım 2018'de dönemin İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Gazze'deki ateşkes nedeniyle hükümeti protesto ederek istifa etmişti. Yediot Ahronot "Netanyahu Katar'ın içinde bulunduğu çıkmazı anladı ve acil mektubunu Doha'ya gönderdi ancak oradaki yetkililer daha fazla güvence talep etti. Anlaşmanın imzalanması için Amerikalılara ihtiyaç olduğu hissi vardı." ifadelerini kullandı.

 

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