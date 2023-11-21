İsrail gazetesi: Esir yakınları, Savaş Kabinesi ile toplantıyı terk etti

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, toplantıda yetkililerin sarf ettiği "Hamas'ın bitirilmesi hedefi ile esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması hedefi eşit derecede öneme sahip" ifadesi, esir yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İsrailli esir yakınlarının bir kısmı bu sebeple toplantıyı terk etti.

İsrail Kanal 12'ye konuşan esir yakını Udi Gorin, "Toplantının amacı bakanların İsrail'in savaştaki hedeflerini açıklamasıydı. Daha önce esirlerin kurtarılmasının en önemli amaç olduğu söylenirken, şimdi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Netanyahu, her iki hedefin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı." dedi.

İsrail hükümeti, 7 Ekim'den bu yana sivil ve asker olmak üzere Hamas'ın elinde 239 vatandaşının bulunduğunu belirtiyor.