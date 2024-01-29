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Dünya İsrail, Esed'i vurdu
Dünya

İsrail, Esed'i vurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-29 16:29:00 -
İsrail, Esed'i vurdu

Terör devleti İsrail'in, bebek katili Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Suriye'nin başkenti Şam'ı vurduğu ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00'te Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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