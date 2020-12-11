İsrail erken seçim için meclisi feshediyor
İsrail Meclisinin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesini öngören yasa tasarısı, Meclis Komisyonundan geçti.
Meclis basın ofisinden yapılan açıklamada, Komisyonun 7’ye karşılık 10 oyla Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.
Açıklamada, tasarının yasalaşması için 3 kez onaylanması gerektiğine dikkat çekilerek, Komisyonun söz konusu tasarının yasalaşması halinde 16 Mart’ı seçimlere gitme tarihi olarak belirlediği kaydedildi.
İsrail’de Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi talebiyle verilen önerge 2 Aralık’ta 54 hayır oyuna karşılık 61 evet oyuyla ilk tur oylamadan geçmişti.
Netanyahu ile Gantz, 2 Mart’ta yapılan seçimin ardından ülkede yaklaşık 1.5 yıldır devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti.