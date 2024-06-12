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Dünya İsrail en zorlu 24 saatini yaşadı! Komşudan peş peşe füze saldırısı
Dünya

İsrail en zorlu 24 saatini yaşadı! Komşudan peş peşe füze saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 19:36:00 -
İsrail en zorlu 24 saatini yaşadı! Komşudan peş peşe füze saldırısı

Hizbullah, saha komutanlarından birini öldürmesinin ardından misilleme yaptığı İsrail'e son 24 saat içerisinde 17 saldırı gerçekleştirdi.

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır hattı ve kuzey bölgelerinde yer alan hedeflerine yönelik son 24 saatte düzenlediği 17 saldırı hakkında açıklamalar yaptı.

Hizbullah, Birket Rişe ve Hadab Yarin mevzisinin Burkan füzesi; Cel el Alem, Hanita, el Malikiye, Zarit, er Rahib ve Ramya mevzilerinin topçu atışları, Hirbet Maar üssünün katyuşa füzeleri ve Ruveysat el Alem mevzisinin de uygun silahlarla hedef alındığını kaydetti.

Ayrıca Hizbullah gün içerisinde yaptığı farklı açıklamalarda yine sınır hattının yanı sıra Taberiya kenti yakınlarında toplam 6 hedefe yönelik farklı silahlarla ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail Hizbullah'ın önemli komutanlarından birini öldürmüştü

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Cuvaya beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın önde gelen saha komutanlarından Talib Sami Abdullah’ın da aralarında olduğu 4 örgüt mensubunu öldürmüştü.

Abdullah’ın öldürülmesinden sonra Hizbullah sabah saatlerinde İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik 2 defa toplamda 160 adet katyuşa füze fırlatmıştı.
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