  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Putin ve Biden için tarih verildi
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
"Eski Türkiye: Faili meçhuller, çamur, çukur..."
FIFA'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif!
Dünya İsrail dünyaya rezil oldu! Kendi İHA'larını düşürdüler
Dünya

İsrail dünyaya rezil oldu! Kendi İHA'larını düşürdüler

İsrail’in “Demir Kubbe” adlı hava savunma sistemi yanlışlıkla kendi insansız hava aracını düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:54:00 -
İsrail dünyaya rezil oldu! Kendi İHA'larını düşürdüler

İsrail’in “Demir Kubbe” adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırı döneminde İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü bildirildi.

İsrail ordu radyosunun bir askeri kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, "Demir Kubbe" sistemi Gazze saldırılarında yanlışlıkla bir ordu İHA’sını düşürdü.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapılırken, düşürülen İHA’nın türüne ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Uzmanlara göre sistem, Hamas ve Filistin direnişinin attığı roketlere tam anlamıyla karşılık veremediği için zorlu bir teste tabi tutuldu.

İsrail ordusuna göre ise Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan ve sayıları yaklaşık 4 bine ulaşan roketlerin yaklaşık yüzde 90'ına karşı koymayı başardı. Bu da yaklaşık 400 füzenin Demir Kubbe'yi delebildiği anlamına geliyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tuğla çekilirse altında zillet kalır!
Siyaset

Tuğla çekilirse altında zillet kalır!

Sedat Peker’in Uğur Mumcu suikastıyla ilgili açıklamalarını ‘çekin tuğlaları’ başlığıyla manşetlerine taşıyan zillet medyası, elim cinayetle..
Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yınladığı videolara ilişkin Devlet Bahçeli’nin ne söyleyeceği merak edi..
Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın
Gündem

Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay