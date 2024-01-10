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Gündem İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit
Gündem

İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

Yeniakit Publisher
2024-01-10 14:48:00 -
İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

İsrail'in aşırı sağçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Suriye ve Ukrayna'daki gibi" Gazze'deki Filistinlilerin de göç ettirilmesi için çalışacakları tehdidinde bulundu.

Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası toplumun Suriye ve Ukraynalı mültecilere yaptığı gibi biz de Gazze'nin kapılarının gönüllü göç için mültecilere açılması noktasında çalışacağız." ifadesini kullandı.

Smotrich, daha önceki açıklamalarında da Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.

ABD: Filistinlilere baskı yapılmamalı!

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere bölgeden ayrılmaları için baskı yapılmaması gerektiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye değinen Blinken, "Bugünkü toplantılarda, Filistinli sivillerin şartlar izin verdiğinde evlerine dönebilmeleri gerektiği konusunda gayet açıktım. (Filistinlilere) Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı." demişti.

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