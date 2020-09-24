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Aktüel İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılmasını teklif etti
Aktüel

İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılmasını teklif etti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 03:15:54 -
İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılmasını teklif etti

FİLİSTİN (AA) - İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de katılması teklifinde bulundu.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Forum'a katılması için teklif sunduk. Üye ülkeler bunu inceleyeceklerini söylediler." ifadesini kullandı.

Steinitz, dün BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Muhammed el-Mezrui ile Avrupa'ya gaz nakli konusunda iş birliği imkanlarını görüştü.

Görüşmeye ilişkin BAE haber ajansından yapılan açıklamada, iki ülke bakanları petrol, gaz ve özellikle yenilenebilir enerji alanı olmak üzeri enerji alanı ve altyapısında iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun 6 ülkenin katılımıyla bölgesel bir örgüte dönüştüğü duyuruldu.

Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün enerji bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

İkinci toplantısını 16 Ocak 2020'de yapan Doğu Akdeniz Gaz Forumu, "üye devletlerin halklarının çıkarı için enerji güvenliği" temelinde kurumsallaşma yönünde anlaşmıştı.

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