Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

Gazze Şeridi’nde yerleşim yerlerini hedef alarak kadın-çocuk demeden sivilleri hedef alan İsrail'in Dışişleri Bakanlığı asli mekanlarından zorunlu göçe tabi tuttukları Filistinliler için ‘terörist’ ifadesini kullanarak 'kışkırtıcı' bir paylaşımda bulundu.

İsrail'den Filistinlilere insanlık dışı müdahale

Mescid-i Aksa’ya baskın yapması ve Filistinlilere ses bombalarıyla saldırmasının ardından bölgedeki gerilimi tırmandıran İsrail, insanlık dışı müdahalesinin şiddetini artırarak sürdürüyor. Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarının ardından 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365’ten fazla kişi de yaralandı.

Sokaklara dökülen işgalci Yahudiler ise önlerine gelen masum Filistinliyi darbederek mallarına el koyuyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'kışkırtıcı' paylaşım

İsrail’in Filistinli Müslümanlarla ilgili yaptığı açıklamalarla Yahudiler daha fazla saldırganlaşırken İsrail Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından ‘kışkırtıcı’ bir paylaşımda bulundu. Bakanlık yaptığı paylaşımda, “3000 yıldır buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Bölgeyi şiddete ve karanlığa sürüklemeye çalışan teröristler asla galip gelemeyecek.” ifadelerini kullandı.

Filistinlileri 'terörist' olarak yansıttılar

İşgal ettikleri bölgenin asıl sahipleri olan Filistinlilerin evlerini zorla gasbeden ve göçe zorlayan İsrail’in Dışişleri Bakanlığı, Filistinlileri uluslararası kamuoyuna ‘terörist’ olarak lanse etti.

Bakanlık tarafından yapılan aşağılık açıklamaya tepki yağdı.

İşte İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'da yaptığı paylaşım:

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım, “Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır.” (Haşr, 14) ayet-i kerimesini hatırlattı.