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Dünya İsrail Dışişleri Bakanı ve Mısırlı mevkidaşı Filistin’i görüştü
Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı ve Mısırlı mevkidaşı Filistin’i görüştü

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi Filistin'i görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 21:06:00 -
İsrail Dışişleri Bakanı ve Mısırlı mevkidaşı Filistin’i görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri ve Ashkenazi'nin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Mısır, İsrail ve Filistin hükümeti arasında istişarelerin devam ettirilmesi gerektiği noktasında mutabık kaldığı bildirildi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için gerekli kolaylıkların acilen sağlanması konusunun da ele alındığı aktarıldı.

Şukri'nin İsrail’in Filistin topraklarında gerilimi yeniden artıracak faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurguladığı belirtilen görüşmede, Tel Aviv yönetimini Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa, Müslüman ve Hristiyanların kutsallarına karşı hassas davranma çağırısı yaptığı kaydedildi.

Görüşme, Mısır'ın Filistin ve İsrail arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması için taraflar ile gerçekleştirdiği temaslar kapsamında gerçekleşti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Ashkenazi'nin ziyaretiyle, 13 yıl sonra ilk kez bir İsrail Dışişleri Bakanı Mısır'a gitmiş oldu. İsrail tarafından Dışişleri Bakanı seviyesindeki son Mısır ziyareti 2008 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni tarafından gerçekleştirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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