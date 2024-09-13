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Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor
Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-13 22:24:00 -
İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor

Kuduz köpek gibi davranan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i "antisemitizm"le suçladı.

Katz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'a yaptırım uyguladığı hafta, Borrell'in "İsrail'e karşı nefret kampanyalarıyla meşgul olduğunu" ileri sürdü.

Borrell'in, AB'nin İran'a karşı yaptırımlara katılması için çalışmak yerine "İran tarafından kontrol edilecek" bir Filistin devleti kurmayı desteklediğini öne süren Katz, "Borrell'in mirası budur: Antisemitizm ve İsrail'e yönelik nefret." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırılarını görüşmek üzere Mısır ile Lübnan'ı kapsayan bölge turuna çıkan Borrell, İsrail ziyaretini iptal etmişti.

Borrell'in İsrail ziyaretinin 14-15 Eylül olarak planlandığı ancak Tel Aviv yönetiminin bu ziyareti, AB Temsilcisi'nin görev süresinin sonlanacağı ekim sonuna ertelemesini talep ettiği belirtilmişti.

Borrell'in de İsrail'in AB Büyükelçisi Haim Regev'e, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "bu ziyareti istememesi üzerine" programını iptal ettiği yanıtını verdiği paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Tek antisemirik vardir: SAPIK SOYKIRIMCI SIYONISTLER

ANTISIYONIST OLMAK, ANTISEMUTIZMIN, ANTI USKAMUZMIN, ANTI HRISTIYANLUGIN PAN ZEHIRIDUR! siyonistler TUM DINLERE VE INSANLARA DUSMANDIR...BKZ FILUSTINDEJU MYSLYMAN-HRISTIYAN KATLIAMI VE DINDAR ORRADIKS ANTISOYINUST-YAHUDILERE ZULUMLER

Korkunun ecele faydasi yok ZALIM SIYONIST SAPIKLAR YOK EDILMEDEN DUNYAYA BARIS GELMEZ

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