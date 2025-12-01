İsrail devlet kanalı: İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Reşad ile Kahire’de bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ele alındığı aktarıldı.

Habere göre Zini, pazar günü Mısır’a giderek Reşad ile görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretin, Zini’nin ekim ayında göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk yurt dışı ziyareti olduğu belirtildi.

Görüşmede, ateşkes planının ikinci aşamasına ilişkin temasların masaya yatırıldığı ifade edilirken, müzakerelerin içeriğine dair detay verilmedi.

Öte yandan, 23 Kasım’da Hamas heyeti de Kahire’de Hasan Reşad ile görüşerek ateşkesin ikinci aşaması ve Gazze’deki genel durum üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu.

İsrail tarafı, ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanması için esir askerlerin tüm cenazelerinin teslim edilmesi şartını öne sürüyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze’de iki İsrailli askerin cenazesinin bulunduğunu iddia ediyor. Hamas ise hayatta olan son 20 esirin yanı sıra hayatını kaybeden 28 kişinin cenazelerinin tamamını teslim ettiklerini belirtiyor.