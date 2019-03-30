“İsrail destekçisi ABD’ye birlikte direnelim”

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasından sonra, tüm Arap dünyasının ABD’ye karşı beraber karşı koyması gerektiğini açıkladı. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin ardından, Golan Tepeleri ile alakalı yaptığı açıklamasının Arap dünyasının ABD’ye karşı durma vaktini getirdiğini vurgulayan İran dışişleri Bakanlığı, “Siyonist rejimin Golan Tepeleri’ni işgal etmesine izin vermeyeceğiz” ifadesinde bulundu. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Trump’i kolonicilik ile suçlayarak “Kimse bir adamın ABD’ye gelip, uluslararası hukuk ve kurallara karşı karar vererek, bu ülkeye ait toprakları başka bir ülkeye vermesini kabul etmez” demişti.