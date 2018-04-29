İsrail denemelere başladı! Keşif görevlerinde...

İsviçre Ordusu, keşif görevlerinde kullanılacak sabit kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin uçuş testlerine başladı. Denemeler, İsrail firması Aeronautics’in Orbiter 2B ve Polonya'nın WB Group firmasına ait Fly Eye İHA'ları ile yürütülüyor.

Ülke, iki farklı tipte mini İHA tedarik etmeyi planlıyor. Her ikisi de sabit kanatlı olacak İHA'lardan birinin 6 kilogramdan, diğerinin ise 15 kilogramdan daha hafif olması isteniyor. Tedarikin 2021'de tamamlanması bekleniyor.