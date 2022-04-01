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Siyaset İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' vurgusu
Siyaset

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 19:20:00 - 2022-04-01 19:28:57
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye’ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'dan taziye mesajı

İsrail’in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

Mescid-i Aksa vurgusu

Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya veya İsrail’e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

İki lider bayram tebriğinde bulundu

Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramı'nın sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.

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