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Dünya İsrail Cumhurbaşkanı dünya ile böyle alay etti: Rusya masum insanları öldürüyor!
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı dünya ile böyle alay etti: Rusya masum insanları öldürüyor!

ABD Başkanı Joe Biden ile buluşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin açıklamada bulundu. Masum sivil Müslümanları onyıllardır katleden İsrail'in Cumhurbaşkanı, "Rusya masum insanları öldürüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 21:44:00 -
İsrail Cumhurbaşkanı dünya ile böyle alay etti: Rusya masum insanları öldürüyor!

 Yeniakit.com.tr 

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüştü.

Herzog, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Ukrayna'da devam eden Rus işgalini değerlendirdi.

Dünya ile alay etti

İsrail'de yıllardır Filistinli masum sivillerin katledilmesine karşın Cumhurbaşkanı Herzog, İran'ın Rusya'ya verdiği insansız hava araçlarını eleştirerek dünya kamuoyuyla adeta alay etti.

Herzog yaptığı açıklamada, "Rusya masum insanları öldürüyor." ifadelerini kullandı.

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