  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hamas roketleri böyle ateşledi
Doğu Türkistan'da tepki çeken görüntü!
Fransa’daki Yeşiller Partisi’nden İsrail yorumu: Bölgenin güvenliğini tehdit ediyor
17 büyükbaş hayvan çamura saplandı
Dünya İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi
Dünya

İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi

Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 103 kişi şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 22:38:00 - 2021-05-13 22:43:53
İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 103'e çıktı.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Şehit sayısı 103'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.

Gazzeliler evlerine hapsoldu

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu. Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'ın itirafı sonrası Erdoğan'dan ilk sözler!
Gündem

Babacan'ın itirafı sonrası Erdoğan'dan ilk sözler!

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Ali Babacan’ın AK Parti milletvekiliyken bir yandan Abdullah Gül’ün Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak adayı ..
Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı
Siyaset

Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı

AK Parti'nin Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçimlerde ikinci turun görünmediğini belirterek "AK Parti'nin oy oranı ..
Fahrettin Koca müjdeyi verdi!
Gündem

Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ettiği konuşmasında kıstılamaların ne zaman ve nasıl sona ereceğine de ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay