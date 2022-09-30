İsrail çocuklara yönelik sadistçe cinayetlerini...

İslami Direniş Hareketi (Hamas), işgal güçlerinin Batı Şeria’da ve Filistin’in tamamında çocuklara yönelik cinayetlerini sürdürmesinin işgalcilerin çocuklara ve masum sivillere karşı sadistliğini gösterdiğini söyledi.

Hamas Hareketi, dün (29 Eylül Perşembe) işgal güçleri tarafından kovalanırken korkudan kalbi duran Reyyan Süleyman’ın şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

İnsan hakları ve hukuk örgütlerini işgalcilerin çocuklara yönelik cinayetlerini deşifre etmeye çağıran Hamas, işgal rejimi liderlerinin adlarının çocukları öldüren katillerin yer aldığı kara listeye eklenmesini istedi.

“Bu cinayet ve işgalcilerin Filistin çocuklarına, halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik tüm cinayetleri işgalcilere arzu ettikleri huzur ve güveni sağlayamayacak” diyen Hamas, cinayetlerin Filistin halkının her türlü araçla direnişini sürdürmesi için yakıt teşkil edeceğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytlahim’e bağlı Tegu’ beldesinde işgal güçlerinin öğrencileri kovalaması üzerine işgal askerlerinden kaçarken yüksekten düşen 7 yaşındaki Reyyan Süleyman’ın kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini ve kalbi duran Filistinli çocuğun kalbini yeniden çalıştırmak için doktorların gösterdiği çabaların başarısız olduğunu açıkladı.