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Dünya İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı! Husiler sert çıktı, dikkat çekti: gemi hedef alındı!
Dünya

İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı! Husiler sert çıktı, dikkat çekti: gemi hedef alındı!

Yeniakit Publisher
2024-01-06 08:52:00 - 2024-01-06 09:13:28
İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı! Husiler sert çıktı, dikkat çekti: gemi hedef alındı!

İsrail'e ait 2 petrol tankeri İha tarafından saldrıya uğradı: 2 gemiyi Bab el Mendeb Boğazı’na 2000 km uzaklıktaki Maldivler yakınlarında hedef aldı. 2 tankerde de ciddi hasar olduğu kaydedildi.

İsrail'e ait 2 petrol tankeri Bab el Mendeb Boğazı’na 2000 km uzaklıktaki Maldivler yakınlarında hedef alındı. 2 tankerde de ciddi hasar olduğu kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından, Yemen'de bulunan Husiler İsrail'e savaş ilan etti ve Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemileri hedef alacağını açıkladı. Husilerin birçok gemiyi hedef almasının ardından ABD öncülüğünde Kızıldeniz'den geçen gemileri korumak için bir koalisyon kuruldu ve Kızıldeniz'deki çatışmalar şiddetlendi. İsrail'e ait 2 petrol tankeri Bab el Mendeb Boğazı’na 2000 km uzaklıktaki Maldivler yakınlarında hedef alındı.

2 TANKER DE AĞIR HASAR ALDI

Jordan News’e göre, geçtiğimiz günlerde İsrail rejimine ait iki petrol tankerinin Maldivlerin batı ve kuzeybatısında kime ait olduğu belirlenemeyen iki insanız uçağın saldırısına uğradığını bildirdi.

Jordan News'in haberinde her iki petrol tankerinin de patlamalar nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğü bildirildi.

Plana göre bu iki petrol tankerinin Bab el-Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'den geçmesi gerektiğinin belirtildiği haberde söz konusu iki petrol tankerinin Bab el-Mendeb Boğazı'na 2 bin kilometre mesafede saldırıya uğradığına dikkat çekildi.
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Gemilerin Sanaa merkezli Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümetine bağlı Yemen ordusunun tehditleri sebebiyle rota değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi.

Haberde İsrail rejiminden bu habere henüz doğrulama ya da yalanlama gelmediği bildirildi.

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fetösavar

yahudilerin artık gaspettikleri toprakları sahiplerine geri verme zamanları geldi galiba...
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