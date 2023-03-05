İsrail cezaevinde Filistinli esire işkence

Filistin Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti, İsrail Eshel Cezaevi gardiyanlarının Filistinli mahkum Zekeriya Ez Zübeydi’yi feci şekilde darp ettiklerini açıkladı. Filistin Enformasyon Merkezi’nin haberine göre, heyet cuma akşam saatlerinde yayınladığı bildiride, Eshel Cezaevi’nde tek kişilik hücrelerde tutulan bir grup mahkumun Ez Zübeydi’ye destek olmak ve esirlere uygulanan kötü muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevine başlama kararı aldığını söyledi. İşgal altındaki Batı Yaka’nın Cenin vilayetindeki Cenin Kampı sakinlerinden olan mahkum Zekeriya Ez Zübeydi, Şubat 2019’da gözaltına alınmıştı. Beş mahkumla birlikte Celbu Cezaevi’nden tünel kazarak kaçmayı başardıktan sonra İsrail güçleri tarafından yeniden gözaltına alınan Ez Zübeydi, İsrail mahkemesi tarafından beş yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.