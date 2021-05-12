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Dünya İsrail Büyükelçiliği’nden skandal Hamas paylaşımı
Dünya

İsrail Büyükelçiliği’nden skandal Hamas paylaşımı

İsrail Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla mazlum Filistin vatandaşlarını koruya ve topraklarını savunmak için Siyonist İsrail’e karşı mücadele veren Hamas’a terör örgütü dedi. Ayrıca Hamas’ın Kudüs’ü bombaladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:02:00 -
İsrail Büyükelçiliği’nden skandal Hamas paylaşımı

 Yeni Akit  Ankara 

İsrail Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla mazlum Filistin vatandaşlarını koruya ve topraklarını savunmak için Siyonist İsrail’e karşı mücadele veren Hamas’a terör örgütü dedi. Ayrıca Hamas’ın Kudüs’ü bombaladığını iddia etti.

İsrail Büyükelçiliği algı operasyonu yapıyor!

Onlarca Filistinliyi kadın çocuk demeden katleden siyonist İsrail’in Türkiye’de bulunan büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden Filistin halkını korumaya çalışan, topraklarını savunan Hamas’a iftira attı.

İsrail Büyükelçiliği yaptığı paylaşımlarda, “Her ülke, vatandaşlarını teröre karşı korumakla ve can güvenliklerini sağlamakla yükümlüdür. İsrail, tüm vatandaşlarını, Yahudi, Müslüman ve Hristiyan tüm vatandaşlarını korumaya devam edecektir. HAMAS, İran destekli bir TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!”, “HAMAS, provokasyonları ve terör eylemleri ile sadece İsraillilere değil, tüm bölge ülkelerine, bölge barışına ve de Filistinlilere zarar vermektedir. Hiçbir "dava" terörizm için bahane olamaz. HAMAS, bir TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!”, “Sadece son 24 saatte 3 İsraillinin roket saldırıları sonucunda ölmesine, çocuklar dâhil yüzlerce İsraillinin yaralanmasına sebep olan, üç dinin kutsal şehri Kudüs'ü bombalayan, "gösteri" adı altında zarar veren HAMAS, bir TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!”, “HAMAS, yalnızca AB ve ABD tarafından değil, onlarca ülke tarafından da terör örgütü olarak tanınmaktadır. İsrail, tüm vatandaşlarının, Yahudi, Müslüman ve Hristiyan tüm vatandaşlarının güvenli ibadet haklarını da korumaya devam edecektir. HAMAS, bir TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!” ifadeleri ile Hamas üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı.

İşte o paylaşımlar:

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