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Dünya İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu
Dünya

İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-03-05 10:01:00 -
İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın ölü bulunduğu bildirildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın ölü bulunduğu bildirildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kudüs’te bir diplomatın öldüğünün doğrulandığı ancak bu kişinin ABD’nin İsrail Büyükelçisi olmadığı bilgisi verildi.

Açıklamada ABD’li diplomatın ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmezken, diplomatın ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı kaydedildi.

İsrail basınında söz konusu diplomatın Kudüs'te bir apartman dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.
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