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İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önüne siyah çelenk bırakılacak!

Filistin topraklarında işgal girişimlerini sürdüren İsrail’e en sert tepkilerin yükseldiği Türkiye’de STK’larda protesto eylemleri düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:46:00 -
İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önüne siyah çelenk bırakılacak!

yeniakit.com.tr

HAK-İŞ Konfederasyonu, İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırısını, İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önünde düzenleyeceği eylemle
kınayacak.

HAK-İŞ üyeleri, bugün saat 21:00’da İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önünde biraraya gelerek, İsrail’i kınayacak, büyükelçilik rezidansı önüne siyah çelenk bırakacak.

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