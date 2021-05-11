İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önüne siyah çelenk bırakılacak!
Filistin topraklarında işgal girişimlerini sürdüren İsrail’e en sert tepkilerin yükseldiği Türkiye’de STK’larda protesto eylemleri düzenliyor.
yeniakit.com.tr
HAK-İŞ Konfederasyonu, İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırısını, İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önünde düzenleyeceği eylemle
kınayacak.
HAK-İŞ üyeleri, bugün saat 21:00’da İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önünde biraraya gelerek, İsrail’i kınayacak, büyükelçilik rezidansı önüne siyah çelenk bırakacak.