İsrail Büyükelçiliği önünde 'Özgür Filistin' diye bağırarak kendini yakan ABD askerinin eylemine ait görüntüler yayınlandı!

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif asker olan Aaron Bushnell'ın ölümü resmi kaynaklar tarafından doğrulandı.

ABD'li Bushnell'ın kendini yakma eylemini gerçekleştirdiği ana ilişkin görüntüler yayınlandı.

Korku dolu o anlar!

Aaron Bushnell, eylemini gerçekleştireceği noktaya doğru yürürken, "ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak görevdeyim. Ve artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Aşırı seviyede bir protestoya kalkışacağım. Ancak Filistinlilerin yaşadıklarına kıyasla bu hiç de aşırı sayılmaz. Yöneticilerimizin normal olduğuna karar verdiği şey de bu." ifadelerini kullanıyor.

Bushnell ardından büyükelçilik binasının kapısında üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe veriyor.

Bushnell yanmaya başladıktan sonra, "Özgür Filistin" diye bağırıyor.

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ABD polisi eylemi gerçekleştiren askere doğru panikle koşarak güvenliği sağlamaya çalışıyor.