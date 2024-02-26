  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filmi Türkiye’ye vergiyi İsviçre’ye

Türkiye'ye F-35 ihaneti! Rusya-ABD-Yunanistan kirli ittifakı ortaya çıktı, çok büyük skandal

Bankada parası olanlar dikkat: Faiz büyük kayıplara sebep oluyor!

İmamoğlu ile İstanbul geriye gidiyor! Vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili son gelişme ABD ve İsrail'i çıldırtacak! Bu kadarını beklemiyorlardı

Altını olanlar dikkat! Kötü haber geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

Kemalistlerin Ruhani Lideri Yılmaz Özdil'den KAAN hazımsızlığı

Suudi Arabistan’dan, tüm Müslümanları sevince boğacak karar! “Helal olsun” dedirten müjdeyi böyle verdiler

Yunanistan'da MMU Kaan paniği! 'Şifrelerini sadece Türkler bilecek' diyerek hayıflanmaya başladılar
Dünya İsrail Büyükelçiliği önünde 'Özgür Filistin' diye bağırarak kendini yakan ABD askerinin eylemine ait görüntüler yayınlandı!
Dünya

İsrail Büyükelçiliği önünde 'Özgür Filistin' diye bağırarak kendini yakan ABD askerinin eylemine ait görüntüler yayınlandı!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 18:41:00 - 2024-02-26 18:59:47

İsrail'in ABD Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD askerinin eylemine ait görüntüler yayınlandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif asker olan Aaron Bushnell'ın ölümü resmi kaynaklar tarafından doğrulandı.

ABD'li Bushnell'ın kendini yakma eylemini gerçekleştirdiği ana ilişkin görüntüler yayınlandı.

Korku dolu o anlar!

Aaron Bushnell, eylemini gerçekleştireceği noktaya doğru yürürken, "ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak görevdeyim. Ve artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Aşırı seviyede bir protestoya kalkışacağım. Ancak Filistinlilerin yaşadıklarına kıyasla bu hiç de aşırı sayılmaz. Yöneticilerimizin normal olduğuna karar verdiği şey de bu." ifadelerini kullanıyor.

Bushnell ardından büyükelçilik binasının kapısında üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe veriyor.

Bushnell yanmaya başladıktan sonra, "Özgür Filistin" diye bağırıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD polisi eylemi gerçekleştiren askere doğru panikle koşarak güvenliği sağlamaya çalışıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23