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Dünya İsrail bu yılın başından beri 15 Filistinli çocuğu katletti!
Dünya

İsrail bu yılın başından beri 15 Filistinli çocuğu katletti!

İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarında hiçbir insani değer, uluslar arası hukuk normu tanımadan mezalimini sürdüren terör devleti İsrail’in bu yılın başından bu yana katlettiği çocuk sayısı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 17:01:00 -
İsrail bu yılın başından beri 15 Filistinli çocuğu katletti!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail’in çocuk katliamına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “İşgal güçleri, bu yılın başından şu ana kadar 5'i Cenin'den olmak üzere toplam 15 Filistinli çocuğu katletti” bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler ve sözde uluslar arası insan hakları dernekleri ise katledilen masum Filistinli çocuklara ilişkin hiçbir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan son gelen haberlere göre işgal güçleri, Cenin'in güneyinde kurdukları kontrol noktasında El-Faria Mülteci Kampı'ndan 4 genci tutuklayarak araçlarına el koydu.

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Yorumlar

İsrail kafiri

Allah(CC) ,bu kâfir devleti ve hamileri abd kafiri başta olmak üzere hepsini kahr u perişan eylesin.

lkj

lanetli nin sonu yakındır inşaAllah. .
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