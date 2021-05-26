İsrail bu kez Arap ülkesine saldırdı
Filistin'den çekilen İsrail rahat durmuyor. Tel-Aviv yönetimi bu kez Lübnan'a gaz bombası ile saldırdı.
Lübnan'da İsrail'in bölgeden çekilişini kutlayan göstericilere İsrail askerleri gaz bombası ile saldırdı.
İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyi El-Adeyse'de gösteri yapan Hizbullah destekçilerine gaz bombası attı.
Göstericiler, İsrail'in bölgeden çekilmesinin 21. yılını kutluyordu.
Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıdılar
Yüzlerce araçla sınır bölgesine gelen göstericiler, Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyarak kutlama yaptı.
İsrail, 25 Mayıs 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilmişti.