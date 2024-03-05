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Gündem İsrail bombardımanda katledemediği Gazzelileri hastalıkla öldürmeye çalışıyor! BM'den endişelendiren açıklama
Gündem

İsrail bombardımanda katledemediği Gazzelileri hastalıkla öldürmeye çalışıyor! BM'den endişelendiren açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-05 22:21:00 -
İsrail bombardımanda katledemediği Gazzelileri hastalıkla öldürmeye çalışıyor! BM'den endişelendiren açıklama

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, kalan Filistinlileri hastalıkla öldürmek istiyor. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su olmadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye ulaştırılan gıda yardımının ihtiyaçlar karşısında çok az olduğuna işaret eden Dujarric, Gazze'nin kuzeyi dahil tüm bölgelere yardım ulaştırabilmek için güvenli giriş noktaları sağlanması çağrısı yaptı.

Dujarric, süren saldırılar ve yoğun çatışmanın Gazze'deki insani yardım operasyonlarını etkilediğini belirterek, BM ve ortaklarının güvenlik konusunda güvencelere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

340 kişi tek bir tuvaleti kullanıyor

Su ve temizlik alanında ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Dujarric, sığınıklarda aşırı kalabalık nedeniyle yaklaşık 340 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını, 1300 kişi için de bir duş olduğunu söyledi.

Dujarric, "Gazze'de evlerin yüzde 80'inde temiz su yok." dedi.
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