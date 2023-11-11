  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail birlikleri böyle yerle bir edildi. İslami direniş savaşçıları paylaştı
Gündem

İsrail birlikleri böyle yerle bir edildi. İslami direniş savaşçıları paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 09:18:00 -

İslami Direniş savaşçıları Cuma günü de Lübnan sınırındaki İsrail işgal bölgelerine ve birliklerine saldırmaya devam ederek onlara ağır kayıplar verdirdi.

Hizbullah askeri medyası, saldırılar ve sonuçları hakkında daha fazla ayrıntı veren art arda açıklamalar yaptı.

İslami Direniş'in yayınladığı ilk açıklama:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kendilerine zulmetmeleri sebebiyle savaşılanlara (savaşma) izni verildi ve şüphesiz Allah, onlara zafer vermeye kadirdir." (Kuran 22:39)

İslami Direniş savaşçıları, Gazze'deki dirençli Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışmak amacıyla, 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 11.30'da Al-Assi bölgesi yakınındaki Siyonist düşman askerlerinden oluşan bir topluluğu hedef aldı ( Mays Al-Jabal kasabasının karşısında) hassas füzelerle doğrudan isabet sağlıyor.

“Ve zafer ancak Allah’tandır; Şüphesiz Allah, galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

10 Kasım 2023

Cuma 25 Rabi' Al-Thani 1445

#Military_Media

İslami Direniş'in yayınladığı ikinci açıklama:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Kendilerine zulmetmeleri sebebiyle savaşılanlara (savaşma) izni verildi ve şüphesiz Allah, onlara zafer kazandırmaya kadirdir.

İslami Direniş savaşçıları, Gazze'deki dirençli Filistin halkımıza destek vermek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışmak amacıyla, 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 14.30'da işgal güçlerinin iki toplantısını hedef aldı. Bustan ve Risha Göleti ve ikincisi Al-Dhahirah Korusu'ndaydı, füze silahları kullanıyordu ve doğrudan isabetler elde ediyordu.

 

Ve zafer ancak güçlü ve hakim olan Allah'tandır

10 Kasım 2023 Cuma

25 Rabi' Al-Thani 1445

İslami Direniş tarafından yayınlanan üçüncü bir açıklama,  savaşçılarının  İsrail işgali altındaki Ramim bölgesine saldırarak ağır kayıplar verdiğini belirtti.

The İslami Direniş dördüncü açıklamasında Shtula'daki bir grup İsrail piyade birliğini güdümlü füzelerle hedef aldığını ve doğrulanmış kayıplara yol açtığını duyurdu.

İslami Direniş'in yayınladığı Beşinci Açıklama:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Zulme uğradıkları için savaşanlara izin verilmiştir ve şüphesiz Allah, onlara zafer kazandırmaya kadirdir. (Kuran 22:39)

İslami Direniş, Gazze'deki dirayetli Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışmak amacıyla, 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 15.15'te İsrail işgal güçlerini üç saldırı uçağıyla hedef aldı. İlki Yiftah Kadiş üssünü (İsrail işgali altındaki bir Lübnan köyü) hedef alırken, diğer ikisi Hatzor HaGlilit yerleşiminin doğusunda yeni kurulan bir topluluğu (İsrail işgali altındaki Lübnan köyü “Peygamber Yuşaa”) hedef aldı ve isabetler doğrulandı.

Ve zafer ancak Aziz ve Hakim olan Allah'tandır.

10 Kasım 2023 Cuma

25 Rabi' Al-Thani 1445

İslami Direniş tarafından yayınlanan aşağıdaki görüntüler, savaşçılarının Filistin-Lübnan sınırı yakınındaki doğu kesimde İsrail düşman ordusuna ait Al-Mutella bölgesini hedef aldığını ve bunun doğrudan isabetle sonuçlandığını gösteriyor.

Bu arada Hizbullah da savaşçılarının yasını tutuyordu _ _ Kudüs yolunda şehadeti kucakladılar.

Bu arada İsrail düşmanının topçusu Lübnan'ın Blida, Ramya, Murwaheen, Al-Bustan ve Yareen kasabalarının dış mahallelerini hedef aldı.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi

İşgalci İsrail askerleri perte çıktı! Gazze’deki direniş tünellerine girmeye çalıştılar
İşgalci İsrail askerleri perte çıktı! Gazze’deki direniş tünellerine girmeye çalıştılar

Gündem

İşgalci İsrail askerleri perte çıktı! Gazze’deki direniş tünellerine girmeye çalıştılar

Katil İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu! Şehit ve yaralılar var...
Katil İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu! Şehit ve yaralılar var...

Gündem

Katil İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu! Şehit ve yaralılar var...

İsrail-Hamas savaşı sürerken beklenmedik gelişme! Hindistan balistik füzeyi ateşledi
İsrail-Hamas savaşı sürerken beklenmedik gelişme! Hindistan balistik füzeyi ateşledi

Gündem

İsrail-Hamas savaşı sürerken beklenmedik gelişme! Hindistan balistik füzeyi ateşledi

Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular
Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular

Dünya

Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular

İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! İşte o yalanlar
İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! İşte o yalanlar

Gündem

İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! İşte o yalanlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23