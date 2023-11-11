İsrail birlikleri böyle yerle bir edildi. İslami direniş savaşçıları paylaştı

Hizbullah askeri medyası, saldırılar ve sonuçları hakkında daha fazla ayrıntı veren art arda açıklamalar yaptı.

İslami Direniş'in yayınladığı ilk açıklama:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kendilerine zulmetmeleri sebebiyle savaşılanlara (savaşma) izni verildi ve şüphesiz Allah, onlara zafer vermeye kadirdir." (Kuran 22:39)

İslami Direniş savaşçıları, Gazze'deki dirençli Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışmak amacıyla, 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 11.30'da Al-Assi bölgesi yakınındaki Siyonist düşman askerlerinden oluşan bir topluluğu hedef aldı ( Mays Al-Jabal kasabasının karşısında) hassas füzelerle doğrudan isabet sağlıyor.

“Ve zafer ancak Allah’tandır; Şüphesiz Allah, galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

10 Kasım 2023

Cuma 25 Rabi' Al-Thani 1445

#Military_Media

İslami Direniş'in yayınladığı ikinci açıklama:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Kendilerine zulmetmeleri sebebiyle savaşılanlara (savaşma) izni verildi ve şüphesiz Allah, onlara zafer kazandırmaya kadirdir.

İslami Direniş savaşçıları, Gazze'deki dirençli Filistin halkımıza destek vermek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışmak amacıyla, 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 14.30'da işgal güçlerinin iki toplantısını hedef aldı. Bustan ve Risha Göleti ve ikincisi Al-Dhahirah Korusu'ndaydı, füze silahları kullanıyordu ve doğrudan isabetler elde ediyordu.

Ve zafer ancak güçlü ve hakim olan Allah'tandır

10 Kasım 2023 Cuma

25 Rabi' Al-Thani 1445

İslami Direniş tarafından yayınlanan üçüncü bir açıklama, savaşçılarının İsrail işgali altındaki Ramim bölgesine saldırarak ağır kayıplar verdiğini belirtti.

The İslami Direniş dördüncü açıklamasında Shtula'daki bir grup İsrail piyade birliğini güdümlü füzelerle hedef aldığını ve doğrulanmış kayıplara yol açtığını duyurdu.

İslami Direniş'in yayınladığı Beşinci Açıklama:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Zulme uğradıkları için savaşanlara izin verilmiştir ve şüphesiz Allah, onlara zafer kazandırmaya kadirdir. (Kuran 22:39)

İslami Direniş, Gazze'deki dirayetli Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışmak amacıyla, 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 15.15'te İsrail işgal güçlerini üç saldırı uçağıyla hedef aldı. İlki Yiftah Kadiş üssünü (İsrail işgali altındaki bir Lübnan köyü) hedef alırken, diğer ikisi Hatzor HaGlilit yerleşiminin doğusunda yeni kurulan bir topluluğu (İsrail işgali altındaki Lübnan köyü “Peygamber Yuşaa”) hedef aldı ve isabetler doğrulandı.

Ve zafer ancak Aziz ve Hakim olan Allah'tandır.

10 Kasım 2023 Cuma

25 Rabi' Al-Thani 1445

İslami Direniş tarafından yayınlanan aşağıdaki görüntüler, savaşçılarının Filistin-Lübnan sınırı yakınındaki doğu kesimde İsrail düşman ordusuna ait Al-Mutella bölgesini hedef aldığını ve bunun doğrudan isabetle sonuçlandığını gösteriyor.

Bu arada Hizbullah da savaşçılarının yasını tutuyordu _ _ Kudüs yolunda şehadeti kucakladılar.

Bu arada İsrail düşmanının topçusu Lübnan'ın Blida, Ramya, Murwaheen, Al-Bustan ve Yareen kasabalarının dış mahallelerini hedef aldı.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi