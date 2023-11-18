İsrail binlerce bebeği katletti bir tek Hamas’lıyı yakalayıp kameralar önüne getiremedi. Hastane baskınları Batı Şeria’ya sıçradı

Şu ana kadar Hamas’ın silahlı kuvvetlerine en ufak bir zarar veremeyen İsrail ordusu 80’den fazla askeri araç, yüzlerce askerle Cenin’deki İbn-i Sina Hastanesi’ni abluka altına alan terör devletinin askerleri, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, işgalcilerin hastaneyi kuşatarak, çalışanların hastaneyi derhal terk etmelerini istediğini ancak bazı görevli doktorların bu talebi reddettiklerini kaydetti. Sosyal medyada da birçok hesap, İbni Sina Hastanesi’ni kuşatan işgalci askerlerin silah zoruyla, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.