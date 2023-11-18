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Gündem İsrail binlerce bebeği katletti bir tek Hamas’lıyı yakalayıp kameralar önüne getiremedi. Hastane baskınları Batı Şeria’ya sıçradı
Gündem

İsrail binlerce bebeği katletti bir tek Hamas’lıyı yakalayıp kameralar önüne getiremedi. Hastane baskınları Batı Şeria’ya sıçradı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 12:23:00 -
İsrail binlerce bebeği katletti bir tek Hamas’lıyı yakalayıp kameralar önüne getiremedi. Hastane baskınları Batı Şeria’ya sıçradı

Gazze’deki hastanelerde çok sayıda katliama imza atan işgalciler, şimdide Batı Şeria’daki hastanelere baskınlar düzenlemeye başladı. Savaşın başladığı günden bu güne kadar tek bir Hamas’lıyı yakalayıp kameralar önüne geçiremeyen katil İsrail ordusunun tek yaptığı şey savunmasız hastaların yattığı hastaneleri basmak oldu.

Şu ana kadar Hamas’ın silahlı kuvvetlerine en ufak bir zarar veremeyen İsrail ordusu 80’den fazla askeri araç, yüzlerce askerle Cenin’deki İbn-i Sina Hastanesi’ni abluka altına alan terör devletinin askerleri, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, işgalcilerin hastaneyi kuşatarak, çalışanların hastaneyi derhal terk etmelerini istediğini ancak bazı görevli doktorların bu talebi reddettiklerini kaydetti. Sosyal medyada da birçok hesap, İbni Sina Hastanesi’ni kuşatan işgalci askerlerin silah zoruyla, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.

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Yorumlar

SIYONAZI SAHTEKAR BARBARB KATILLER, KURGU 9/11 , YALAN KIMYASAL SILAH, DEAS-PKK-EL KAIDE VS KIRALIK KATIL KUKLA URETICISI OKSUGU GIBI. "ONCE INFAZ EDIP SONRA SAHTE DELIL YERLESTIRME KONUSUNDA DA UZMANDIR!"

HAMAS KENDI HALKININ %40 ININ OYUNU ALMIS SIYASI PARTIDIR, KUVAYI MILLIYECIDIR, KURTUKUS ORDUSUDUR, VATANSEVER ANTIEMPERYALISTTIR, ANTISIYONISTTIR....TÜM BU OZELLIKLERIYLE %20-25 OY ALABILEN GAYRIMILLI CHP DEN DE USTUNDUR!!!!
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