İsrail Beyrut’u vuruyor: Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar!

Savaşın 17. gününde İsrail, Lübnan üzerindeki baskısını başkent Beyrut’a kaydırdı. Gece saatlerinde Dahiye bölgesinden yükselen dumanlar ve art arda gelen patlama sesleri, harekatın yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

DAHİYE'DE BİRÇOK NOKTA HEDEFTE

Lübnan yerel kaynakları ve Al Mayadeen televizyonunun aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Dahiye bölgesini adeta ateş çemberine aldı. Özellikle Hureyk mahallesi ve çevresindeki stratejik noktaların vurulduğu operasyonda, sivil yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldiği bildiriliyor. Saldırıların şiddeti kentin genelinde hissedilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin veriler henüz netleşmedi.

HİZBULLAH’TAN MİSİGAV AM MİSİLLEMESİ

İsrail’in Beyrut saldırılarına Hizbullah cephesinden yanıt gecikmedi. Örgütten yapılan resmi açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki El-Hiyam bölgesi ile İsrail’in kuzey sınırında yer alan Misgav Am bölgesindeki askeri noktaların çok sayıda füzeyle hedef alındığı duyuruldu. Karşılıklı saldırıların dozunun artması, bölgedeki kara işgalinin genişleme ihtimalini güçlendiriyor.

LÜBNAN’DA İNSANİ BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda Lübnan adeta bir yıkım yaşıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ölü sayısı 886’ya, yaralı sayısı ise 2 bin 141’e ulaşmış durumda. İsrail'in denizden, havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlar nedeniyle 1 milyonu aşkın Lübnanlı evini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor. Beyrut’a düzenlenen son saldırıların, bu göç dalgasını ve insani felaketi daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor.