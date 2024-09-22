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Dünya İsrail Beyrut’a 5 çocuğu öldürdü!
Dünya

İsrail Beyrut’a 5 çocuğu öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 17:49:00 -
İsrail Beyrut’a 5 çocuğu öldürdü!

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyine F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtildi.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istedi.

Editör: Daily Ummah

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