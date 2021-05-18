İsrail, Bella Hadid’i resmi Twitter hesabından hedef gösterdi!

Filistin asıllı model Bella Hadid, hafta sonu New York’un Brooklyn semtinde Filistinlilere destek yürüyüşüne katılmış, bunu sosyal medyadan paylaşmıştı. 24 yaşındaki ünlü model, bu paylaşımı nedeniyle İsrail’in tepkisini çekti. İsrail devletinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı, bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” ifadesi kullanıldı.

Filistin'e destek vermişti

Bella ve Gigi Hadid (26) isimli model kardeşler, Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in kızları. Hadid daha önce paylaştığı bir mesajda, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum” demişti.